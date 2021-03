Claudio Baglioni | tutta la verità sui ritocchi estetici | “L’unico intervento è…”

(Di domenica 21 marzo 2021) Il re della musica italiana,è stato più volte “accusato” di aver fatto uso della chirurgia estetica. Ma è davvero così? Il cantante ha chiarito la questione una volta per tutte senza mezze misure. Le voci sui suoi presuntini si sono susseguite veloci, maha fugato ogni dubbio con le sue parole.: Niente botox. La parola del cantante L’edizione del Festival di Sanremo 2019-2019 è stata magistralmente condotta da. Un evento che ha fatto la storia, serate indimenticabili scandite dal suo tocco artistico. In questa circostanza però, il cantante è stato al centro del gossip a causa di alcune voci secondo le quali avrebbe fatto ricorso ad interventi di chirurgia estetica. ...

Advertising

ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni sarà ospite “DA NOI...A RUOTA LIBERA” - la trasmissione condotta da Francesca Fialdini - domenic… - MontiFrancy82 : @ClaudioBaglioni ed #EsterPantano ospiti a #Danoiaruotalibera @francifialdini - SMSNEWSOFFICIAL : @ClaudioBaglioni ed #EsterPantano ospiti a #Danoiaruotalibera @francifialdini - radiosiciliarse : Claudio Baglioni - Strada facendo - maurazamir : RT @DavLucia: Nubi di bucato.. sugli stenditoi del Cielo Claudio Baglioni -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Baglioni

Corriere della Sera

Per questa prima serie di Legacy Master Tapes , sono stati scelti i seguenti album: Il mio canto libero di Lucio Battisti, Sabato Pomeriggio di, Fetus di Franco Battiato, La torre di ...... il cantantecon un lungo post in cui non ha nascosto tutta la felicità per averlo in studio.Patrizia Pellegrino, nota conduttrice tv e opinionista dei salotti tv, è uno dei volti più amati dagli italiani. Ecco chi è.Claudio Baglioni il cantante italiano che ha venduto più dischi negli ultimi 40 anni ha rischiato di dover interrompere la carriera anzitempo ...