Atalanta, piccolo record dal dischetto: quattro marcatori diversi (Di domenica 21 marzo 2021) piccolo record per l’Atalanta di Gasperini. La Dea, infatti, ha portato ben 4 marcatori diversi dal dischetto: Ilicic, Zapata, Muriel e Malinovskyi Ruslan Malinovsky ha sbloccato il match del Bentegodi con un rigore chirurgico a spiazzare Silvestri. Penalty causato da un fallo di mano di Dimarco. Un gol speciale perché permette alla Dea di andare in segno con 4 protagonisti differenti dagli undici metri, unica in tutto il campionato. Prima dell’ucraino, su rigore avevano già segnato anche Zapata, Ilicic e Muriel. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021)per l’di Gasperini. La Dea, infatti, ha portato ben 4dal: Ilicic, Zapata, Muriel e Malinovskyi Ruslan Malinovsky ha sbloccato il match del Bentegodi con un rigore chirurgico a spiazzare Silvestri. Penalty causato da un fallo di mano di Dimarco. Un gol speciale perché permette alla Dea di andare in segno con 4 protagonisti differenti dagli undici metri, unica in tutto il campionato. Prima dell’ucraino, su rigore avevano già segnato anche Zapata, Ilicic e Muriel. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

tuttoatalanta : Atalanta, quattro marcatori diversi dal dischetto in stagione: piccolo record per la Dea - GianRattazzi : @AldoRivalta Ne restano 4 sull’Atalanta con scontro diretto da giocare, e forse 3 sul Napoli. Piccolo vantaggio, ma sarà durissima. - enzomarangio : RT @Eichiki_Onizuka: @enzomarangio Come dicevi tu non c’è più l cultura italiana che parte dalle scuole calcio quando ero piccolo io mi ric… - Eichiki_Onizuka : @enzomarangio Come dicevi tu non c’è più l cultura italiana che parte dalle scuole calcio quando ero piccolo io mi… - BarbagobboB : @Stonekey3 @realvarriale @Atalanta_BC @realmadrid @OfficialSSLazio @ChampionsLeague Francamente? Mi sono rotto il c… -