Atalanta, Djimsiti ammette: “Tanta delusione dopo il Real, speravamo di dare di più” (Di domenica 21 marzo 2021) Due reti per lasciarsi alle spalle la delusione della Champions League. L'Atalanta riparte in campionato battendo per 2-0 l'Hellas Verona. I nerazzurri consolidano il quinto posto e inguaiano Napoli e Roma, dirette inseguitrici nella lotta per la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea.caption id="attachment 1046799" align="alignnone" width="1024" Djimsiti, getty images/captionRIVALSAIl difensore Berat Djimsiti analizza il momento della squadra bergamasca ai microfoni di Dazn: "Utilizzavamo questo modulo per la prima volta, il mister ci ha preparato e voleva provare questo formazione. Abbiamo concesso poco, ci siamo trovati bene. dopo la partita con il Real c'era tanto rammarico, non era facile perché volevamo dare molto di più. ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 marzo 2021) Due reti per lasciarsi alle spalle ladella Champions League. L'riparte in campionato battendo per 2-0 l'Hellas Verona. I nerazzurri consolidano il quinto posto e inguaiano Napoli e Roma, dirette inseguitrici nella lotta per la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea.caption id="attachment 1046799" align="alignnone" width="1024", getty images/captionRIVALSAIl difensore Beratanalizza il momento della squadra bergamasca ai microfoni di Dazn: "Utilizzavamo questo modulo per la prima volta, il mister ci ha preparato e voleva provare questo formazione. Abbiamo concesso poco, ci siamo trovati bene.la partita con ilc'era tanto rammarico, non era facile perché volevamomolto di più. ...

Advertising

ItaSportPress : Atalanta, Djimsiti ammette: 'Tanta delusione dopo il Real, speravamo di dare di più' - - atalanta_arg : RT @Atalanta_BC: ??? Berat #Djimsiti: 'Abbiamo meritato questi tre punti' ?? 'We deserved these three points' ?? - Atalanta_BC : ??? Berat #Djimsiti: 'Abbiamo meritato questi tre punti' ?? 'We deserved these three points' ??… - TuttoHellasVer1 : Verona-Atalanta, Djimsiti: 'L'Hellas gioca un calcio simile al nostro' - ArrigoSacchi442 : RT @CalcioDatato: All'Atalanta mancano Hateboer e Gosens ma Gasp spiega il passaggio a 4 con la necessità di dare spazio ai vari trequartis… -