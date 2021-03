Venezia La tassa di sbarco nel 2022

(Di domenica 21 marzo 2021) Entrerà in vigore il primo gennaioil contributo d’accesso, conosciuto anche come “di”, da applicare ai visitatori della città lagunare. Lo ha deciso la Giunta comunale. Il provvedimento rientra nel piano strategico dell’Amministrazione finalizzato al rilancio dell’economia cittadina. Procedono gli sviluppi del sistema software e hardware per la gestione del sistema delle prenotazioni.

nuova_venezia : Elio Dazzo è da oltre 30 anni il potentissimo presidente dell'Aepe, l'associazione degli esercenti pubblici eserciz… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia tassa

La Nuova Venezia

Tra le forme di sostegno particolari, il decreto congela lasui tavolini all'aperto di bar e ... 37.613 in Veneto, 33.455 in Piemonte, 25.639 in Toscana, 15.863 in FriuliGiulia, 15.784 ...... naturalmente, con l'aggiunta di unadi accompagnamento. Il successo enorme di questa prassi, ... con le stesse modalità, a Napoli mentre a, dove una parte dei proventi venivano usati per ...Allianz Pallacanestro Trieste – Umana Reyer Venezia (ore 20.45, Rai Sport HD e Eurosport Player) Posticipo della Serie A UnipolSai tra Trieste e Venezia. I ragazzi di Dalmasson per ...La proposta della maggioranza prevede un investimento di 800 mila euro e la riduzione del 12% della quota variabile Tari ...