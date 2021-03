Vaccini, più Pfizer e zero scorte: il piano per evitare la frenata ad aprile (Di domenica 21 marzo 2021) Ci sono oltre 4 milioni di dosi di Vaccini anti Covid in consegna e 2 sono ferme nei frigoriferi: l?accelerazione ora è possibile, ma il buco nero rischia di crearsi ad aprile. Per... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 21 marzo 2021) Ci sono oltre 4 milioni di dosi dianti Covid in consegna e 2 sono ferme nei frigoriferi: l?accelerazione ora è possibile, ma il buco nero rischia di crearsi ad. Per...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini più Speranza: "Dall'Europa nuove risorse per riformare la sanità" ROMA. 'Il virus ci ha fatto male. Possiamo ripartire con un Servizio sanitario nazionale più forte. Le misure e i sacrifici sono l'unica carta che abbiamo per piegare subito la curva', ...i vaccini, gli ...

Vaccini ai pazienti fragili dai medici di famiglia: 'Siamo pronti ma mancano dosi e strutture dell'ASL' ...fare un'estrazione dal suo database dei pazienti con fragilità e comunicare all'ASL quanti vaccini ... ma se li registriamo non li vacciniamo più, perché con l'atto della registrazione li affidiamo all'...

ROMA. 'Il virus ci ha fatto male. Possiamo ripartire con un Servizio sanitario nazionaleforte. Le misure e i sacrifici sono l'unica carta che abbiamo per piegare subito la curva', ...i, gli ......fare un'estrazione dal suo database dei pazienti con fragilità e comunicare all'ASL quanti... ma se li registriamo non li vacciniamo, perché con l'atto della registrazione li affidiamo all'...