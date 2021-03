Uomini e Donne, colpo di scena di Gerò su Samantha: il cavaliere ha scelto (Di sabato 20 marzo 2021) Gero Natale ha preso una decisione che ha lasciato tutti spiazzati. Il bel cavaliere ha infatti deciso di lasciare il programma di Uomini e Donne. Samantha, la bella tronista ho la capito, ma gli ricordato che tra loro c’è un certo feeling e… Trono Over Il cavaliere ha scelto: vuole lasciare il programma Gero Natale ha fatto la sua scelta e tra i suoi piani non c’è Samantha Curcio, la tronista giovane e bella che gli ha palesato la sua voglia di conoscerlo meglio. Il cavaliere pare che si sia reso conto di non avare elaborato del tutto la fine di una relazione importante che lo ha molto segnato. Per questo motivo Gero, ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi, complice anche il fatto che non abbia trovato all’interno dello studio, una ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 20 marzo 2021) Gero Natale ha preso una decisione che ha lasciato tutti spiazzati. Il belha infatti deciso di lasciare il programma di, la bella tronista ho la capito, ma gli ricordato che tra loro c’è un certo feeling e… Trono Over Ilha: vuole lasciare il programma Gero Natale ha fatto la sua scelta e tra i suoi piani non c’èCurcio, la tronista giovane e bella che gli ha palesato la sua voglia di conoscerlo meglio. Ilpare che si sia reso conto di non avare elaborato del tutto la fine di una relazione importante che lo ha molto segnato. Per questo motivo Gero, ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi, complice anche il fatto che non abbia trovato all’interno dello studio, una ...

