Ultime Notizie Roma del 20-03-2021 ore 14:10 (Di sabato 20 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studi sulla DL sostegni 32 miliardi alle imprese alle famiglie una risposta parziale dice le premier Mario Draghi alla presentazione della misura che darà il via Ai pagamenti il prossimo mese via le cartelle esattoriali comprese tra il 2000 e il 2010 fino a €5000 e per coloro che hanno redditi non superiori a €3000 questo è il nuovo condono previsto nella misura slitta intanto l’invio delle dosi astrazeneca in Italia 134 mila dosi previste questa settimana verranno Consegnate la prossima settimana il 24 marzo a causa delle sospensioni precauzionali delle somministrazioni disposta nei giorni scorsi Cambiamo argomento andiamo in Birmaniaproseguono le proteste contro il colpo di stato all’indomani di una giornata che ha visto 10 manifestanti uccisi il bilancio complessivo delle ... Leggi su romadailynews (Di sabato 20 marzo 2021)dailynews radiogiornale l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studi sulla DL sostegni 32 miliardi alle imprese alle famiglie una risposta parziale dice le premier Mario Draghi alla presentazione della misura che darà il via Ai pagamenti il prossimo mese via le cartelle esattoriali comprese tra il 2000 e il 2010 fino a €5000 e per coloro che hanno redditi non superiori a €3000 questo è il nuovo condono previsto nella misura slitta intanto l’invio delle dosi astrazeneca in Italia 134 mila dosi previste questa settimana verranno Consegnate la prossima settimana il 24 marzo a causa delle sospensioni precauzionali delle somministrazioni disposta nei giorni scorsi Cambiamo argomento andiamo in Birmaniaproseguono le proteste contro il colpo di stato all’indomani di una giornata che ha visto 10 manifestanti uccisi il bilancio complessivo delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Nicola Zingaretti: 'Accordo Spallanzani per sperimentare Sputnik' ' Tra qualche giorno verrà stipulato un primo accordo con l'istituto Spallanzani per una sperimentazione in forma scientifica con il vaccino Sputnik, in attesa ovviamente dell'autorizzazione formale ...

Fabrizio Corona e la lettera di Celentano: 'Se muori ora non gliene frega niente a nessuno' E dove avverte Corona che nel bel mezzo di una pandemia e con notizie di cronaca atroci (cita il bambino ustionato dai genitori) 'il tuo sciopero della fame, in un momento come questo è a dir poco ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Vaccini, niente fuga ma è caos “riservisti”: stretta sulle seconde dosi Entro la fine del mese arriveranno quasi 4,5 milioni di dosi di vaccino anti Covid. «Fate l’overbooking, stilate una lista di persone da chiamare con un sms se alla sera restano ...

Grosseto comune “zona rossa” GROSSETO. L’aumento dei casi di Covid negli ultimi giorni fa allargare la zona rossa in provincia di Grosseto. Ma non tanto come indicherebbe la matematica. Grosseto in lockdown ...

GROSSETO. L'aumento dei casi di Covid negli ultimi giorni fa allargare la zona rossa in provincia di Grosseto. Ma non tanto come indicherebbe la matematica. Grosseto in lockdown ...