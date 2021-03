Turchia | Fedeli | ' Europa intervenga con Ankara'

(Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - “La decisione delladi ritirarsi dalla Convenzione di Istanbul è il rifiuto di riconoscere e rispettare i diritti umani. Nella Convenzione, infatti, è fissata il principio che la violenza di genere, in ogni sua manifestazione, corrisponde a una violazione dei diritti umani”. Così la capogruppo Pd in commissione diritti umani Valeria. “Per questo si tratta di un passo gravissimo da parte dirispetto al quale l'ha il dovere di assumere tutte le opportune iniziative volte a sollecitare un ripensamento e quindi la piena applicazione della Convenzione nel rispetto della vita, dell'auto determinazione, della libertà e integrità delle donne in quanto diritti umani fondamentali e imprescindibili”.

