Traffico Roma del 20-03-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 marzo 2021) Luceverdenon trovati dalla redazione Buongiornoscorrevole per lo più scarso quello registrato al momento sulla rete viaria cittadina complici Naturalmente le restrizioni varate per far emergere la sanitaria in corso e sono segnalazione quindi sul Raccordo Anulare né sulle consolari ricordiamo i lavori sullaFiumicino che rimane chiusa tra l’uscita Magliana Trastevere l’euro in quest’ultima direzione tutto ilproveniente dal raccordo quindi da Fiumicino è fatto uscire allo svincolo Magliana Trastevere dove spesso si formano incolonnamenti all’Euro al via oggi lavori di allestimento del circuito di Formula e da questa mattina sono interdetta al transito Piazza dell’Industria viale della pittura e Viale Della Letteratura trasporto pubblico fine settimana di lavori per la linea C della ...