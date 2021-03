Salvini e Open Arms, la procura di Palermo chiede il processo per l’ex ministro (Di sabato 20 marzo 2021) Palermo, 20 mar – Conclusa la discussione nell’aula bunker del Tribunale di Palermo, il procuratore capo della città Francesco Lo Voi ha chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Salvini, sul caso Open Arms. L’accusa ritiene che Salvini abbia illecitamente trattenuto a bordo 147 immigrati a bordo della imbarcazione della Ong spagnola, nell’agosto 2019. Una doccia fredda per il leader leghista dopo che invece il processo Gregoretti, incardinato a Catania, aveva visto la stessa accusa chiedere il non luogo a procedere. I pm chiedono il rinvio a giudizio per Salvini sul caso Open Arms L’udienza di discussione è stata tenuta dallo stesso Lo Voi, dal procuratore aggiunto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 20 marzo 2021), 20 mar – Conclusa la discussione nell’aula bunker del Tribunale di, iltore capo della città Francesco Lo Voi ha chiesto il rinvio a giudizio per Matteo, sul caso. L’accusa ritiene cheabbia illecitamente trattenuto a bordo 147 immigrati a bordo della imbarcazione della Ong spagnola, nell’agosto 2019. Una doccia fredda per il leader leghista dopo che invece ilGregoretti, incardinato a Catania, aveva visto la stessa accusare il non luogo a procedere. I pm chiedono il rinvio a giudizio persul casoL’udienza di discussione è stata tenuta dallo stesso Lo Voi, daltore aggiunto ...

Advertising

repubblica : ?? Open Arms, i pm di Palermo chiedono il processo per Salvini: 'Fu sequestro di persona'. L'ex ministro in aula: 'H… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Salvini e Open Arms, la procura di Palermo chiede il rinvio a giudizio per l’ex ministro-… - HuffPostItalia : Open Arms, la Procura di Palermo chiede il processo per Matteo Salvini - GiancarloDeRisi : Open Arms: Procura di Palermo chiede processo per Salvini. Il leader della Lega è accusato di sequestro di persona… - GSamanna : RT @tempoweb: La replica di Matteo #Salvini ad Enrico #Letta: ogni giorno ne inventa una per ricordarsi che esiste #governo #pd #iltempoquo… -