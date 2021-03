"Portatela via!". Caos dalla Toffanin, Vanoni a un passo dal limite di sopportazione. E in studio accade l'impensabile (Di sabato 20 marzo 2021) Un rapporto speciale quello che lega Ornella Vanoni alla sua cagnolina Ondina. Tanto che la cantautrice ha voluto portarla con sé nel salotto di Verissimo permettendole di assistere all'intervista con Silvia Toffanin. A una condizione, però: che la sua amica a quattro zampe rimasse in silenzio e non disturbasse il colloquio. Ma dopo pochi minuti dall'inizio dell'intervista Ondina non è riuscita a trattenersi e ha abbaiato, non consentendo alla Toffanin di fare alcuna domanda. “Se è buona resta qui, altrimenti va fuori e mi segue da dietro le quinte”, aveva precisato la Vanoni. Ma quando la cagnolina ha iniziato ad abbaiare, la padrona ha urlato: “Portatela via!”. Per fortuna, però, dopo aver sentito la Vanoni, Ondina si è tranquillizzata mettendosi sulle ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Un rapporto speciale quello che lega Ornellaalla sua cagnolina Ondina. Tanto che la cantautrice ha voluto portarla con sé nel salotto di Verissimo permettendole di assistere all'intervista con Silvia. A una condizione, però: che la sua amica a quattro zampe rimasse in silenzio e non disturbasse il colloquio. Ma dopo pochi minuti dall'inizio dell'intervista Ondina non è riuscita a trattenersi e ha abbaiato, non consentendo alladi fare alcuna domanda. “Se è buona resta qui, altrimenti va fuori e mi segue da dietro le quinte”, aveva precisato la. Ma quando la cagnolina ha iniziato ad abbaiare, la padrona ha urlato: “”. Per fortuna, però, dopo aver sentito la, Ondina si è tranquillizzata mettendosi sulle ...

jadexdior : ?? PORTATELA ?? VIA!!!?? ?? ondina ?? mi ? sa ?? che ?? devi ? ????VIA!!!!!!???? - caffeuccio : Ornella che urla portatela via con lo stesso tono con cui la regina di cuori dice alle guardie tagliatele la testa!… - sonoestanca2 : Ma il cane in studio che abbia alla Toffanin e la Vanoni che urla 'PORTATELA VIA' MA CHE CINEMA STO GUARDANDO ?? #verissimo - _Sherty_ : Ornella che con 'Portatela VIA!' manda le stesse vibes di 'TAGLIATELE LA TESTA' #Verissimo - GiorgiaSacchini : PORTATELA VIA!!! VIIIAAA! VIENI QUI ! SUBITO! #ornella #verissimo -