Pioli “Superato momento difficile | Ibra titolare a Firenze”

(Di sabato 20 marzo 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Uscire dall'Europa League è stato un dispiacere forte, ma siamo usciti consapevoli delle nostre qualità e del nostro modo di stare in campo. Ho visto i ragazzi attenti e determinati, domani dovremo reagire da grande squadraall'eliminazione”. Stefano, nonostante il ko col Manchester United di giovedì con la conseguente eliminazione dall'Europa League, è contento del rendimento della sua squadra. Domani contro la Fiorentina, i rossoneri sono chiamati a trovare il successo per riuscire a restare in corsa per le zone altissime della classifica. “Da settembre di media abbiamo giocato una partita ogni quattro giorni. Io sento che la squadra haildi difficoltà. Mi aspetto dalla squadra un ottimo finale di stagione, che poi sarà quello decisivo per tutto”. Quella contro i viola per ...

"Da settembre di media abbiamo giocato una partita ogni quattro giorni. Io sento che la squadra hail momento di difficoltà". Lo ha detto Stefano, allenatore del Milan, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro la Fiorentina. "Mi aspetto dalla squadra un ...LA PARTITA DI RITORNO È 'ANDATA' VIA L'esame United non è stato, ahimè. Il Milan paga due ...schiera Castillejo, non aveva di più a disposizione, davanti c'era poco (escludendo il ...«Non so se Ibrahimovic ha i 90’, ma ci darà tanto», ha detto Stefano Pioli. Europa League ... Sento che la squadra ha superato il momento delicato, le ultime prestazioni sono state da squadra forte, ...Archiviata l’eliminazione agli ottavi di Europa League, il Milan riparte dalla trasferta con la Fiorentina. Non c’è da fallire l’obiettivo quarto posto. «Non so ...