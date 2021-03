Omicidio a Garlasco, Cassazione: no alla revisione del processo contro Stasi (Di sabato 20 marzo 2021) La Suprema Corte ha respinto il ricorso della difesa di Alberto Stasi, condannato per l’Omicidio a Garlasco della fidanzata Chiara Poggi. ROMA – Garlasco è entrato nella notorietà il 13 agosto 2007, allorché avvenne il brutale Omicidio di Chiara Poggi, una ragazza di appena 26 anni. Il comune, neanche diecimila anime, è sito in provincia di Pavia, poco distante da Vigevano. E fino a quel tragico evento era sconosciuto ai più. revisione processo Stati, no della Cassazione Poche ore fa, la Suprema Corte ha respinto il ricorso della difesa di Alberto Stasi – il giovane condannato a 16 anni di reclusione per aver ucciso la fidanzata Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007 – contro il ‘no’ ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 marzo 2021) La Suprema Corte ha respinto il ricorso della difesa di Alberto, condannato per l’della fidanzata Chiara Poggi. ROMA –è entrato nella notorietà il 13 agosto 2007, allorché avvenne il brutaledi Chiara Poggi, una ragazza di appena 26 anni. Il comune, neanche diecimila anime, è sito in provincia di Pavia, poco distante da Vigevano. E fino a quel tragico evento era sconosciuto ai più.Stati, no dellaPoche ore fa, la Suprema Corte ha respinto il ricorso della difesa di Alberto– il giovane condannato a 16 anni di reclusione per aver ucciso la fidanzata Chiara Poggi ail 13 agosto 2007 –il ‘no’ ...

