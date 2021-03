Nudes, in esclusiva su RaiPlay il video "Un po' come noi" di Gazzelle (Di sabato 20 marzo 2021) Su RaiPlay è visibile in esclusiva il video Un po' come noi di Gazzelle: la clip nasce dalla collaborazione tra il cantautore italiano e Nudes, la serie disponibile dal 20 aprile su RaiPlay. Il video di Un po' come noi di Gazzelle è disponibile su RaiPlay: la clip, visibile in anteprima per 48 ore, è frutto della collaborazione tra il cantautore italiano e Nudes, la serie disponibile dal 20 aprile sulla piattaforma streaming. È visibile dal 19 marzo - in anteprima per 48 ore su RaiPlay - il videoclip di "Un po' come noi", il brano contenuto nel terzo disco di Gazzelle "OK" (Maciste Dischi/Artist First). Il ... Leggi su movieplayer (Di sabato 20 marzo 2021) Suè visibile inilUn po'noi di: la clip nasce dalla collaborazione tra il cantautore italiano e, la serie disponibile dal 20 aprile su. Ildi Un po'noi diè disponibile su: la clip, visibile in anteprima per 48 ore, è frutto della collaborazione tra il cantautore italiano e, la serie disponibile dal 20 aprile sulla piattaforma streaming. È visibile dal 19 marzo - in anteprima per 48 ore su- ilclip di "Un po'noi", il brano contenuto nel terzo disco di"OK" (Maciste Dischi/Artist First). Il ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Nudes, in esclusiva su RaiPlay il video 'Un po' come noi' di Gazzelle - RaiPlay : Nuda come questa canzone Che sa strapparti una gioia ?? “Un po’come noi” di #Gazzelle è nella colonna sonora della… - SpettacoloDaily : Il video è il risultato della collaborazione tra #Gazzelle e la nuova serie TV Nudes, in esclusiva su RaiPlay dal 2… - Diregiovani : ?? Nudes arriverà in esclusiva su @RaiPlay il 20 aprile, ecco un assaggio della serie nel nuovo video di #Gazzelle ?? - MarioAgio : NUDES! Con la nostra Anna, una dei tre protagonisti. Dal 20 aprile NUDES sarà in esclusiva su RaiPlay. -