"Non affittano la casa a gente dello spettacolo". Lo strano caso a Zorzi - Novella Toloni L'influencer dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip ha deciso di cambiare casa ma la ricerca sembra essere più complicata del previsto a causa dei rifiuti Momento d'oro per Tommaso Zorzi che, dopo aver trionfato al Grande Fratello Vip, è sbarcato all'Isola dei Famosi nelle vesti di opinionista. Non tutto però sembra procedere per il verso giusto e l'influencer, che nelle ultime settimane si è messo alla ricerca di una nuova abitazione, si è scontrato con la dura realtà e si è visto rifilare un secco "no" da uno dei proprietari di immobile. Negli scorsi giorni Tommaso Zorzi ha fatto sapere ai suoi follower di aver trovato la casa perfetta per le sue esigenze. Una sistemazione in centro a Milano che l'agenzia immobiliare, alla quale si era affidato, gli aveva mostrato subito dopo l'uscita da ...

