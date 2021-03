Milano-Sanremo 2021, colpaccio di Jesper Stuyven! Il belga sorprende i favoriti della vigilia, 8° Colbrelli (Di sabato 20 marzo 2021) Una grande sorpresa, proprio quello che non ci si aspettava. Tre nomi attesissimi da giorni e invece, tra i litiganti, gode un outsider nella prima Classica Monumento stagionale. Alla Milano-Sanremo 2021, dopo 299 chilometri incertissimi, la spunta il belga Jasper Stuyven: il corridore della Trek-Segafredo ha sfruttato il momento giusto per salutare la compagnia ed imporsi sul lungomare ligure. Per lui arriva il successo più importante della carriera, delusione per van Aert, van der Poel e Alaphilippe che si sono dovuti accontentare dei piazzamenti. Otto uomini hanno centrato la fuga giusta sin nelle prime fasi di gara: Nicola Conci (Trek-Segafredo), Andrea Peron, Charles Planet (Team Novo Nordisk), Mattia Viel, Filippo Tagliani (Androni-Sidermec), Alessandro Tonelli ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) Una grande sorpresa, proprio quello che non ci si aspettava. Tre nomi attesissimi da giorni e invece, tra i litiganti, gode un outsider nella prima Classica Monumento stagionale. Alla, dopo 299 chilometri incertissimi, la spunta ilJasper Stuyven: il corridoreTrek-Segafredo ha sfruttato il momento giusto per salutare la compagnia ed imporsi sul lungomare ligure. Per lui arriva il successo più importantecarriera, delusione per van Aert, van der Poel e Alaphilippe che si sono dovuti accontentare dei piazzamenti. Otto uomini hanno centrato la fuga giusta sin nelle prime fasi di gara: Nicola Conci (Trek-Segafredo), Andrea Peron, Charles Planet (Team Novo Nordisk), Mattia Viel, Filippo Tagliani (Androni-Sidermec), Alessandro Tonelli ...

giroditalia : ??8 corridori in testa. 80 km al termine. Segui la diretta della @Milano_Sanremo presented by @eolo_it 2021 qui ??… - giroditalia : ??La corsa entra nel vivo! Il gruppo sta per affrontare la Cipressa. Segui la diretta degli ultimi entusiasmanti km… - SanremoM : ?@Jasperstuyven? e’ il vincitore della centododicesima edizione della Milano-Sanremo!!! #milanosanremo… - ansa_liguria : Il belga Stuyven vince la Milano-Sanremo - EmilianoVerga : RT @paoloigna1: Quello che non ti aspetti #Stuyven #MilanoSanremo -