LIVE Musetti-Tsitsipas 0-0, ATP Acapulco in DIRETTA: si comincia in Messico! In palio la finale (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Primo punto della sua seconda semifinale ATP per Musetti: largo il diritto del greco. 40-0 Altro ottimo servizio esterno. 30-0 Gran prima centrale di Tsitsipas. 15-0 Serve&volley del greco: smash vincente dopo la prima esterna. 0-0 Si comincia in Messico! Batte Tsitsipas. INIZIO PRIMO SET 05.40 Uscita ai quarti di finale a Marsiglia invece nel quarto torneo dell’anno considerando anche l’ATP Cup dove la Grecia è uscita ai gironi. 05.39 Nessuna finale ancora invece nel 2021 per la testa di serie #1 che ha raggiunto le semifinali agli Australian Open e a Rotterdam, perdendo sempre contro un russo: prima contro Daniil Medvedev e poi con Andrej Rublev. 05.37 Giocatori in ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Primo punto della sua seconda semiATP per: largo il diritto del greco. 40-0 Altro ottimo servizio esterno. 30-0 Gran prima centrale di. 15-0 Serve&volley del greco: smash vincente dopo la prima esterna. 0-0 SiinBatte. INIZIO PRIMO SET 05.40 Uscita ai quarti dia Marsiglia invece nel quarto torneo dell’anno considerando anche l’ATP Cup dove la Grecia è uscita ai gironi. 05.39 Nessunaancora invece nel 2021 per la testa di serie #1 che ha raggiunto le semifinali agli Australian Open e a Rotterdam, perdendo sempre contro un russo: prima contro Daniil Medvedev e poi con Andrej Rublev. 05.37 Giocatori in ...

