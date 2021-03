Letta elogia Draghi e bacchetta Salvini: “Molto male” (Di sabato 20 marzo 2021) ROMA – “Molto bene. Il Decreto Sostegni interviene su salute, scuola, turismo, cultura e aiuta lavoratori e imprese. Bene Draghi. Bene i Ministri. Male, molto male che un segretario di partito tenga in ostaggio per un pomeriggio il cdm (senza peraltro risultati). Pessimo inizio Salvini“. Lo scrive su twitter Enrico Letta, segretario Pd. Leggi su dire (Di sabato 20 marzo 2021) ROMA – “Molto bene. Il Decreto Sostegni interviene su salute, scuola, turismo, cultura e aiuta lavoratori e imprese. Bene Draghi. Bene i Ministri. Male, molto male che un segretario di partito tenga in ostaggio per un pomeriggio il cdm (senza peraltro risultati). Pessimo inizio Salvini“. Lo scrive su twitter Enrico Letta, segretario Pd.

Advertising

enniogiannascol : @serebellardinel @Mirandola59 @stax7580 @ElioLannutti @Mov5Stelle Di Maio ???????????????3 volte Ministro in 3 anni? Q… - pairsonnalitesF : Cirinnà elogia Letta: “nessun altro avrebbe citato in un discorso di insediamento la LGBT Free ...: Cirinnà elogia… - carrarofabio69 : RT @gayit: Cirinnà elogia Letta: 'nessun altro avrebbe citato in un discorso di insediamento la LGBT Free Zone europea' - Fragatton1 : RT @gayit: Cirinnà elogia Letta: 'nessun altro avrebbe citato in un discorso di insediamento la LGBT Free Zone europea' - gmarcoc : Qui l'articolo di @gayit ?? -