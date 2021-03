Francia-Ucraina | formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 20 marzo 2021) Mercoledì 24 Marzo 2021 nello Stade de France alle ore 20:45 si disputerà la partitaper le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Nel girone D c’è subito un interessanteche riporta alla memoria l’impresa compiuta otto anni fa dai Blues nello spareggio per Brasile 2014. L’inoltre deve vendicare la sconfitta pesante del 21 Ottobre 2020 in cui laha stracciato gli avversari. Spagna-Grecia: probabilie in tv: le probabili(3-4-3): Mandanda, Lenglet, Upamecano, Kimpembe, Pavard, Pogba, Kanté, Hernandez, Mbappé, Giroud, Griezmann. Allenatore: Deschamps....