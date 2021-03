Fortnite Stagione 6: Svelata la possibilità identità di The Foundation (Di sabato 20 marzo 2021) La Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2 si è aperta con una cutscene ed un evento singolo che ha visto l’entrata in scena di The Foundation, il capo dei 7, giunto sull’isola con un meteorite. Epic Games spesso collabora con casa produttrici di videogiochi, Film, Streamer e VIP. A quanto pare dietro il personaggio di The Foundaction potrebbe celarsi un attore famoso. Se avete bisogno di aiuto potete consultare la Guida su come completare gli incarichi della Stagione 6 The Foundation: Ecco a chi Epic Games si è ispirato Stando alle seguenti prove pare che si tratti di Dwayne Johnson (in arte The Rock): Il 16 Marzo l’attore ha postato su Instagram il video messaggio “Tutto questo è fatto per rafforzare ed evolvere la potenza e la forza nota come The Foundation“, alzando il ... Leggi su gamerbrain (Di sabato 20 marzo 2021) La6 diCapitolo 2 si è aperta con una cutscene ed un evento singolo che ha visto l’entrata in scena di The, il capo dei 7, giunto sull’isola con un meteorite. Epic Games spesso collabora con casa produttrici di videogiochi, Film, Streamer e VIP. A quanto pare dietro il personaggio di The Foundaction potrebbe celarsi un attore famoso. Se avete bisogno di aiuto potete consultare la Guida su come completare gli incarichi della6 The: Ecco a chi Epic Games si è ispirato Stando alle seguenti prove pare che si tratti di Dwayne Johnson (in arte The Rock): Il 16 Marzo l’attore ha postato su Instagram il video messaggio “Tutto questo è fatto per rafforzare ed evolvere la potenza e la forza nota come The“, alzando il ...

