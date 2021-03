Decreto sostegni 2021 | pagamenti a partire dall’8 aprile

(Di sabato 20 marzo 2021)al via. Lo ha assicurato il premier Mario Draghi, “per chi avrà fatto domanda. Quindi 11 miliardi entreranno nell’economia nel mese di”. In totale sono circa 32 i miliardi di euro destinati a fronteggiare l’emergenza Coronavirus a sostegno di imprese, famiglie e lavoratori. La cifra è contenuta nel

Ultime Notizie dalla rete : Decreto sostegni

A mettere una toppa al problema sollevato nei giorni scorsi dall'onorevole Vittoria Casa (M5S) e segnalato dal ilfattoquotidiano.it, è arrivato il. Ad annunciarlo è stato il ..."Un primo passo avanti è stato fatto - spiegano - con l'inserimento nellegge '' della proroga fino a dicembre del regime di autorizzazione semplificata per l'occupazione di suolo ...Decreto Sostegni 2021: pagamenti al via dall'8 aprile. Lo ha assicurato il premier Mario Draghi, "per chi avrà fatto domanda. Quindi 11 miliardi entreranno ...E così rimane solo da piantare bandierine in un campo di gioco che si sovrappone, basta guardare al decreto Sostegni, con la Lega a sottolineare lo stralcio delle cartelle, Forza Italia i milioni ...