Crotone-Bologna 2-3 | ribaltati i sogni salvezza di Cosmi

(Di sabato 20 marzo 2021) Tante emozioni all’Ezio Scida. Ilsi impone nel primo tempo ma un capolavoro di Schouten e la determinazione ospite cambiano il match Dopo la vittoria del Genoa, il week-end di calcio italiano continua allo stadio “Ezio Scida” didove va in scena un match importantissimo in chiave. Il, reduce dalla vittoria contro la Sampdoria, arriva in Calabria per il 28° turno di Serie A deciso a fare il bis. E per i primi 10 minuti sono proprio i rossoblu di casa a creare di più, impensierendo a più riprese la retroguardia del. Il primo lampo è di Palacio che sfrutta un cross preciso di Barrow e colpisce di testa, costringendo Cordaz a un grande intervento. Ilcerca di creare gioco dalla fascia destra avvalendosi di Orsolini ma anche di Palacio ...

- Neanche il 2 - 0 basta alper mettere al sicuro la vittoria perché il secondo tempo delè uno tsunami che travolge la squadra di Cosmi, ribaltata 3 - 2. Messias e Simy lanciano i padroni di casa, poi i cambi di ...2 - 3 32' Messias (C), 40' rig. Simy (C), 62' Soumaoro (B), 70' Schouten (B), 84' Skov Olsen (B)(3 - 5 - 2): Cordaz; Djidji, Golemic, Cuomo (86' Riviere); Pedro Pereira, ...Si è concluso il primo anticipo del sabato allo Scida tra il Crotone ed il Bologna e, per come si era messa la partita dopo i primi 45 minuti, è finita con un risultato ...Fourneau è il fischietto designato per dirigere la sfida in Calabria. Crotone-Bologna: primo tempo Ad inizio partita due tiri in un minuto: prima con Barrow dal limite col destro: stretto e parato ...