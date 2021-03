Covid, in Europa i contagi saliti del 34% in tre settimane (Di sabato 20 marzo 2021) Covid in Europa, cosa sta succedendo. La terza ondata di Covid - 19 sommerge l'Europa e in tre settimane i contagi sono aumentati del 34% . Lo scrive El Pais ricordando che le varianti, più contagiose ... Leggi su leggo (Di sabato 20 marzo 2021)in, cosa sta succedendo. La terza ondata di- 19 sommerge l'e in tresono aumentati del 34% . Lo scrive El Pais ricordando che le varianti, piùose ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' prevista per le 16 la conferenza stampa dell'Ema per annunciare i risultati delle verifiche condotte in questi g… - Agenzia_Ansa : 'Il numero di persone che muoiono a causa del Covid-19 in Europa è più alto ora rispetto allo scorso anno in questo… - sandrogozi : Vedo la possibilità di una nuova leadership europea tra Emmanuel Macron e Mario Draghi. L'Europa ha bisogno di una… - Brainolf : RT @_Velies_: 287.000 morti in India In Europa invece 1 milione di morti (se dobbiamo crederci), quindi si deduce che il virus sia eurofobi… - IAIonline : Manca poco alla scadenza della quarta edizione del #PremioIAI. Mandaci le tue riflessioni sul tema 'Il Mondo post-C… -