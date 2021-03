Ciclismo | Diego Ulissi pronto a tornare dopo la miocardite Rientro al GP Indurain

Leggi su oasport

(Di sabato 20 marzo 2021)sarebbe vicinissimo al suo grandein corsa. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il toscano dovrebbe essere al via del GP, corsa spagnola in programma sabato 3 aprile, vigilia di Pasqua. Il 31enne dovrebbe dunque fare il suoagonistico a Estella (in Navarra),essere stato fermo per tutto l’inverno a causa di una. L’alfiere della UAE Emirates si era dovuto sottoporre a un intervento a gennaio agli Ospedali Riuniti Torrette di Ancona, negli ultimi due mesi ha recuperato da quel problema di salute e ora èper rimontare in sella. Il benestare per la ripresa graduale degli allenamenti era giunto a metà febbraio,il ricovero e le biopsie effettuate per capire le ...