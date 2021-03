The Possession: Jeffrey Dean Morgan e gli strani eventi che accaddero sul set (Di venerdì 19 marzo 2021) Jeffrey Dean Morgan confessò, durante una puntata di un talk show americano, di aver assistito a degli strani eventi sul set di The Possession. Durante il tour promozionale di The Possession Jeffrey Dean Morgan partecipò ad una puntata del The Late Late Show con Craig Ferguson durante la quale l'attore confessò di aver assistito a strani incidenti, avvenuti sul set, che non potevano essere spiegati razionalmente. Le luci del set esplosero durante le scene chiave della pellicola e, poche ore dopo l'ultimo giorno di riprese, tutti gli oggetti di scena, conservati nel caso alcune sequenze fossero incomplete, furono distrutti da un incendio che scoppiò misteriosamente dall'interno del magazzino. Durante ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 marzo 2021)confessò, durante una puntata di un talk show americano, di aver assistito a deglisul set di The. Durante il tour promozionale di Thepartecipò ad una puntata del The Late Late Show con Craig Ferguson durante la quale l'attore confessò di aver assistito aincidenti, avvenuti sul set, che non potevano essere spiegati razionalmente. Le luci del set esplosero durante le scene chiave della pellicola e, poche ore dopo l'ultimo giorno di riprese, tutti gli oggetti di scena, conservati nel caso alcune sequenze fossero incomplete, furono distrutti da un incendio che scoppiò misteriosamente dall'interno del magazzino. Durante ...

