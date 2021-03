Telegram dice di aver «reinventato la radio pubblica», ma in realtà si sta solo adattando a Clubhouse (Di venerdì 19 marzo 2021) A leggere sul blog ufficiale di Telegram, sembrerebbe una grande rivoluzione. Addirittura, la notizia viene annunciata con toni enfatici: «Non importa quanto diventi popolare il tuo discorso, nuove persone saranno in grado di sintonizzarsi con te. È come la radio pubblica reinventata nel 21° secolo». Ma qual è il punto? Il servizio di messaggistica ha semplicemente esteso le chat vocali su Telegram – che da dicembre erano apparse nei gruppi – anche ai canali pubblici. Questo significa che i messaggi vocali – c’è anche la possibilità di registrarli – potranno essere inviati all’interno di contesti che non hanno un limite di partecipazione. Per ottimizzare questa soluzione, poi, Telegram considererà anche un sistema di prenotazioni (per alzata di mano, ad esempio). LEGGI ANCHE > ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 19 marzo 2021) A leggere sul blog ufficiale di, sembrerebbe una grande rivoluzione. Addirittura, la notizia viene annunciata con toni enfatici: «Non importa quanto diventi popolare il tuo discorso, nuove persone saranno in grado di sintonizzarsi con te. È come lareinventata nel 21° secolo». Ma qual è il punto? Il servizio di messaggistica ha semplicemente esteso le chat vocali su– che dambre erano apparse nei gruppi – anche ai canali pubblici. Questo significa che i messaggi vocali – c’è anche la possibilità di registrarli – potranno essere inviati all’interno di contesti che non hanno un limite di partecipazione. Per ottimizzare questa soluzione, poi,considererà anche un sistema di prenotazioni (per alzata di mano, ad esempio). LEGGI ANCHE > ...

