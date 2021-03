Rosso, arancione, giallo: come cambiano i colori delle regioni (Di venerdì 19 marzo 2021) Rosso, arancione, giallo: come cambia il colore delle regioni come ogni venerdì, oggi la cabina di regia che riunisce Ministero della Salute e Cts ha deciso sul cambio di colore delle regioni italiane. La situazione epidemiologica del Covid-19 in generale sta peggiorando: l’indice Rt medio nazionale, calcolato sui casi sintomatici, è in aumento a 1,06. Al ministero della Salute non si prevedono per oggi grandi cambiamenti, a parte l’attenzione sulla Sardegna per valutare se abbia ancora i requisiti di sicurezza che permettono di restare in fascia bianca. La seconda regione su cui si concentrano gli scienziati e i tecnici è la Calabria. Sulla base del nuovo monitoraggio della cabina di regia, la regione amministrata da Antonino Spirlì ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 marzo 2021)cambia il coloreogni venerdì, oggi la cabina di regia che riunisce Ministero della Salute e Cts ha deciso sul cambio di coloreitaliane. La situazione epidemiologica del Covid-19 in generale sta peggiorando: l’indice Rt medio nazionale, calcolato sui casi sintomatici, è in aumento a 1,06. Al ministero della Salute non si prevedono per oggi grandi cambiamenti, a parte l’attenzione sulla Sardegna per valutare se abbia ancora i requisiti di sicurezza che permettono di restare in fascia bianca. La seconda regione su cui si concentrano gli scienziati e i tecnici è la Calabria. Sulla base del nuovo monitoraggio della cabina di regia, la regione amministrata da Antonino Spirlì ...

