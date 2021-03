Parma-Genoa, Pellè: “Rammaricato per il risultato, dobbiamo essere più cattivi” (Di sabato 20 marzo 2021) “Ovviamente io penso sempre più alla squadra che a me stesso. Penso alla vittoria e per questo sono Rammaricato. Stiamo crescendo, è un momento delicato della stagione e gli avversari non stanno a guardare. dobbiamo essere più cattivi, non dobbiamo perdere tempo a guardarci indietro”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Graziano Pellè dopo la vittoria del Genoa contro il Parma. “Quando non si fa gol è normale parlare di cattiveria – continua l’ex attaccante della Nazionale – In Serie A non hai tantissime occasioni, bisogna sfruttare i palloni che arrivano e essere cinici. Ci sono tanti dettagli da curare per un attaccante”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) “Ovviamente io penso sempre più alla squadra che a me stesso. Penso alla vittoria e per questo sono. Stiamo crescendo, è un momento delicato della stagione e gli avversari non stanno a guardare.più, nonperdere tempo a guardarci indietro”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Grazianodopo la vittoria delcontro il. “Quando non si fa gol è normale parlare di cattiveria – continua l’ex attaccante della Nazionale – In Serie A non hai tantissime occasioni, bisogna sfruttare i palloni che arrivano ecinici. Ci sono tanti dettagli da curare per un attaccante”. SportFace.

