Napoli: Allegri in caso di piazzamento in Champions, spuntano altre due alternative (Di venerdì 19 marzo 2021) In casa Napoli continua a tener banco la questione allenatore e il nome di Massimiliano Allegri sembrerebbe essere quello in cima alla lista di ADL … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 19 marzo 2021) In casacontinua a tener banco la questione allenatore e il nome di Massimilianosembrerebbe essere quello in cima alla lista di ADL … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

LAROMA24 : Napoli: De Laurentiis pensa ad Allegri. Fonseca e Benitez le alternative #AsRoma - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli CALCIOMERCATO NAPOLI - Corsport: 'De Laurentiis pensa ad Allegri in caso di Champions'… - MundoNapoli : Corriere dello Sport: De Laurentiis sta pensando di affidare la panchina del Napoli ad Allegri - Antoniu1926 : Per ricostruire chiami quello che distrugge? @ADeLaurentiis fammi la cortesia...nun me fa avutà o stommc.. UOMO M… - RaffaleleN : @mick_napoli_ Allegri/Sarri/fonseca Uno di questi è ci abbracciamo -