LIVE Musetti-Dimitrov, ATP Acapulco in DIRETTA: sfida posticipata in Messico! In campo ancora Tsitsipas e Auger-Aliassime (Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.50 A tra poco dunque per l'inizio rinviato della sfida tra Lorenzo Musetti e Grigor Dimitrov. 04.48 Vola al terzo la sfida in corso tra Stefanos Tsitsipas e Felix Auger-Aliassime: il canadese ha vinto il secondo set per 6 giochi a 4. 04.40 La sfida di Musetti subirà verosimilmente una mezz'oretta di ritardo: cresce l'attesa ad Acapulco! 04.38 Se il talento di Amburgo ha vinto per walkover contro il norvegese Casper Ruud, il #71 al mondo ha regolato per 7-5 6-4 il giustiziere di Fabio Fognini, Cameron Norrie. 04.36 Dunque, c'è da completare gli sfidanti della seconda semifinale del torneo: la prima vedrà un derby tedesco con ...

