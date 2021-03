La Cassazione non fa sconti a Fabrizio Corona: “Deve stare altri 9 mesi in carcere” (Di venerdì 19 marzo 2021) La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso che Fabrizio Corona aveva proposto contro la decisione del Tribunale di sorveglianza di Milano del 13 ottobre scorso, che aveva accolto la proposta di revoca di un periodo di nove mesi di affidamento in prova. Corona è attualmente ricoverato all’ospedale milanese Niguarda, nel reparto psichiatria, dove è piantonato e sorvegliato 24 ore su 24. Nei giorni scorsi avrebbe compiuto una serie di atti di autolesionismo. Era finito in ospedale la scorsa settimana, dopo essersi ferito come segno di protesta per la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano di revocargli gli arresti domiciliari per recluderlo nella casa circondariale di Opera. La Cassazione conferma il carcere per ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 marzo 2021) La prima sezione penale della Corte diha dichiarato inammissibile il ricorso cheaveva proposto contro la decisione del Tribunale di sorveglianza di Milano del 13 ottobre scorso, che aveva accolto la proposta di revoca di un periodo di novedi affidamento in prova.è attualmente ricoverato all’ospedale milanese Niguarda, nel reparto psichiatria, dove è piantonato e sorvegliato 24 ore su 24. Nei giorni scorsi avrebbe compiuto una serie di atti di autolesionismo. Era finito in ospedale la scorsa settimana, dopo essersi ferito come segno di protesta per la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano di revocargli gli arresti domiciliari per recluderlo nella casa circondariale di Opera. Laconferma ilper ...

