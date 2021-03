Isola, il Visconte Ferdinando abbandona subito dopo la puntata: “Io sbotto” (Di venerdì 19 marzo 2021) Il primo eliminato di questa edizione non ha resistito su Parasite Island neanche un'ora: appena è finita la puntata ha comunicato di voler andare via L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 19 marzo 2021) Il primo eliminato di questa edizione non ha resistito su Parasite Island neanche un'ora: appena è finita laha comunicato di voler andare via L'articolo proviene da Gossip e Tv.

