Inter, Eriksen: «Io e Conte dovevamo conoscerci. Scudetto? Prima parola imparata»

Christian Eriksen si è raccontato in una lunga Intervista rilasciata a Dazn

Christian Eriksen, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato una lunga Intervista ai microfoni di Dazn dove ha raccontato il suo adattamento al mondo nerazzurro.

NUOVO RUOLO – «Non so se è un 'nuovo Eriksen' o quello di sempre che però gioca un po' di più. Nel sistema che utilizziamo e nella posizione che occupo adesso gioco un po' più basso, quindi sono più coinvolto in situazioni come queste. Devo essere pronto a fare dei tackle per recuperare il pallone. Ovvio, normalmente ho giocato più avanzato, ho dovuto adattarmi a un nuovo sistema, a nuovo stile di gioco. Piano piano ho imparato e ora conosco molto bene il modo di giocare. Sono qui da un anno, ormai, e ogni giorno facciamo le cose che l'allenatore ci ...

