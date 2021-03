Il processo a Stasi non si riapre. Il legale dei Poggi: "Confermata la colpevolezza" (Di sabato 20 marzo 2021) Francesca Galici Nessuna revisione del processo per Alberto Stasi, condannato per l'omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi nell'agosto del 2007 Nessuna revisione per il processo ad Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per l'uccisione di Chiara Poggi. La prima sezione penale della Cassazione, dopo una camera di consiglio svolta oggi, ha rigettato il ricorso di Stasi contro la decisione del 2 ottobre scorso della Corte d'appello di Brescia. Per i giudici della Corte d'appello, infatti, la richiesta di revisione da parte della difesa di Alberto Stasi non poteva essere considerata ammissibile. La richiesta di revisione nasce sula base di nuovi elementi presentati dal pool difensivo di Alberto Stasi, che hanno ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 marzo 2021) Francesca Galici Nessuna revisione delper Alberto, condannato per l'omicidio della sua fidanzata Chiaranell'agosto del 2007 Nessuna revisione per ilad Alberto, condannato a 16 anni di carcere per l'uccisione di Chiara. La prima sezione penale della Cassazione, dopo una camera di consiglio svolta oggi, ha rigettato il ricorso dicontro la decisione del 2 ottobre scorso della Corte d'appello di Brescia. Per i giudici della Corte d'appello, infatti, la richiesta di revisione da parte della difesa di Albertonon poteva essere considerata ammissibile. La richiesta di revisione nasce sula base di nuovi elementi presentati dal pool difensivo di Alberto, che hanno ...

