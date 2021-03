I Fridays for Future di Napoli protestano: insieme a loro un attivista speciale (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’impegno dei giovani napoletani per l’ambiente e la loro lotta ai cambiamenti climatici non si ferma. Gli attivisti del movimento Fridays for Future infatti tornano in piazza a Napoli con due presidi in occasione della giornata globale di azione per il clima. “La zona rossa non può fermare le nostre battaglie, quest’anno – ha detto Chiara Guardino, portavoce di Fridays for Future Napoli – non ci saranno i cortei con milioni di persone che lo scorso anno hanno inondato le strade delle città di tutto il mondo. Abbiamo organizzato due presidi statici nel rispetto del distanziamento e con le mascherine, il primo in piazza Dante e il secondo al porto perchè in quei luoghi nelle ultime settimane è stata trovata un enorme ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’impegno dei giovani napoletani per l’ambiente e lalotta ai cambiamenti climatici non si ferma. Gli attivisti del movimentoforinfatti tornano in piazza acon due presidi in occasione della giornata globale di azione per il clima. “La zona rossa non può fermare le nostre battaglie, quest’anno – ha detto Chiara Guardino, portavoce difor– non ci saranno i cortei con milioni di persone che lo scorso anno hanno inondato le strade delle città di tutto il mondo. Abbiamo organizzato due presidi statici nel rispetto del distanziamento e con le mascherine, il primo in piazza Dante e il secondo al porto perchè in quei luoghi nelle ultime settimane è stata trovata un enorme ...

