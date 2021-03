I cavi sottomarini entreranno nella nuova direttiva Nis (Di venerdì 19 marzo 2021) Nell’aggiornamento della direttiva Nis ci sarà spazio anche per la difesa dei cavi sottomarini. A confermarlo è stato Filipe Batista, digital attaché della rappresentanza permanente presso l’Unione europea del Portogallo, Paese che ha preso il testimone della Germania alla presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea. La Commissione europea aveva annunciato a dicembre la revisione della direttiva Nis a soli due anni dalla sua implementazione rendendo così evidente l’accelerazione nel settore collegata alla pandemia e all’aumento delle minacce cibernetiche. “L’idea è di designare i cavi sottomarini come una parte fondamentale dell’infrastruttura critica dell’Unione europea”, ha spiegato Batista intervenendo a un dibattito del German Marshall Fund sulla Via della Seta digitale e ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 marzo 2021) Nell’aggiornamento dellaNis ci sarà spazio anche per la difesa dei. A confermarlo è stato Filipe Batista, digital attaché della rappresentanza permanente presso l’Unione europea del Portogallo, Paese che ha preso il testimone della Germania alla presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea. La Commissione europea aveva annunciato a dicembre la revisione dellaNis a soli due anni dalla sua implementazione rendendo così evidente l’accelerazione nel settore collegata alla pandemia e all’aumento delle minacce cibernetiche. “L’idea è di designare icome una parte fondamentale dell’infrastruttura critica dell’Unione europea”, ha spiegato Batista intervenendo a un dibattito del German Marshall Fund sulla Via della Seta digitale e ...

