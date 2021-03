Hashish nascosto nel muro di un parcheggio | sequestro a Scampia

(Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del Commissariatoe della Polizia Locale, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona del rione “Monterosa” e. Nel corso dell’attività sono state identificate 80 persone, di cui 14 sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché circolavano fuori dal proprio comune di residenza senza giustificato motivo; sono stati controllati 21 veicoli, di cui 4 motocicli sottoposti aai fini della successiva confisca; inoltre, sono state contestate 63 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e mancato utilizzo del casco protettivo, elevando sanzioni ...

... 40 grammi di marijuana rinvenuti in uno scaffale della cucina; un panetto di hashish di circa 100 grammi in uno zaino ben nascosto in uno sgabuzzino del sottoscala. L'attività di controllo ha ... Oltre 200 grammi di hashish sono stati sequestrati dalla Polizia nel corso di nuovi controlli ad "Alto Impatto" condotti ieri nel rione Monterosa di Scampia ...