G7 Finanze | ok ad aumento dotazione Fmi su aiuti paesi vulnerabili

(Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Concordato dal G7 dei ministri dellel’appoggio a un consistentedei Diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale (Special Drawing Rights), in modo da rafforzare la capacità dell’istituzione di fornire liquidità aipiùin una fase che resta delicata dell’emergenza pandemica. È quando ha riferito il ministero delledella Gran Bretagna, Paese che ha la presidenza di turno del G7. La decisione – si legge in una nota – prepara il terreno a un potenziale accordo a livello di G20 durante le assemblee primaverili di Fmi e Banca mondiale che si svolgeranno ad aprile. L’ultimodei diritti speciali di prelievo, che equivale a una sorta di moneta, risaliva al 2009 a seguito della crisi finanziaria del ...

Advertising

StefanoMarine10 : @claudiolivetti @Musso___ @atlanticomag @jimmomo Specie nel giorno in cui il governo Draghi, con settori privati i… -

Ultime Notizie dalla rete : Finanze aumento

ilmessaggero.it

Concordato dal G7 dei ministri dellel'appoggio a un consistentedei Diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale (Special Drawing Rights) , in modo da rafforzare la capacità dell'istituzione di fornire ...Segno più per le controversie tributarie pendenti alla data del 31 dicembre 2020, indi 345.285 (+ 2,85%) rispetto al 31 dicembre 2019. Segno meno invece se si raffrontano con ...delle. ...(Teleborsa) - Concordato dal G7 dei ministri delle Finanze l'appoggio a un consistente aumento dei Diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale (Special Drawing Rights), in modo da.Ha debuttato all’Aim Casasold, società nei servizi immobiliari. È la terza matricola all’Aim da inizio anno e ha chiuso con un balzo in avanti del 18,92%. Mentre si scalda ReeVo, specializzata nei ser ...