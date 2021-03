Fortnite e The Rock insieme nella stagione 6? Un video suggerisce il crossover (Di venerdì 19 marzo 2021) The Rock sarà il prossimo importante crossover di Fortnite? Sembrerebbe così, poiché i giocatori hanno individuato una serie di indizi dopo che lo stesso Dwayne Johnson ha condiviso un criptico video su Instagram. Con ogni nuova stagione in Fortnite arrivano nuovi crossover. Anche se la stagione 6 è appena arrivata, abbiamo già visto l'annuncio dei crossover di Lara Croft e Neymar Jr. Il prossimo potrebbe essere The Rock. Il filmato Zero Crisis ha visto l'agente Jones reclutare l'aiuto di un'altra potente figura. Questo alleato corazzato sembra tutt'altro che avvolto nel mistero e ci sono motivi per credere che sia proprio The Rock. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 marzo 2021) Thesarà il prossimo importantedi? Sembrerebbe così, poiché i giocatori hanno individuato una serie di indizi dopo che lo stesso Dwayne Johnson ha condiviso un cripticosu Instagram. Con ogni nuovainarrivano nuovi. Anche se la6 è appena arrivata, abbiamo già visto l'annuncio deidi Lara Croft e Neymar Jr. Il prossimo potrebbe essere The. Il filmato Zero Crisis ha visto l'agente Jones reclutare l'aiuto di un'altra potente figura. Questo alleato corazzato sembra tutt'altro che avvolto nel mistero e ci sono motivi per credere che sia proprio The. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite The Square Enix Presents: ecco tutti i trailer dei giochi mostrati all'evento ...e nel gioco mobile War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius arriveranno degli eventi crossover a tema Tomb Raider. Il 23 marzo poi il Croft Manor debutterà nella modalità creativa di Fortnite. ...

Recensione Pile Up!: quando una scatola tira l'altra ...il gioco in questione (sappiamo che i dungeon a colori c'erano già ai tempi di The Legend of Zelda ,... e Fortnite è tra questi nel bene e nel male, la personalizzazione del proprio personaggio è ...

Fortnite Stagione 6: un trucco vi riempirà le tasche di lingotti d’oro Dopo una stagione ricca di continui colpi di scena e crossover impensabili, Fortnite ha aperto le porte alla Stagione 6 giusto di recente. Non è affatto la prima volta che Fortnite mostra il fianco a ...

