Fabrizio Corona non ce l'ha fatta: la brutta notizia è appena arrivata (Di venerdì 19 marzo 2021) L'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona dovrà scontare di nuovo i nove mesi di carcere che aveva scontato in affidamento terapeutico tra febbraio e novembre 2018: a deciderlo è stata la corte di Cassazione che ha dichiarato il ricorso degli avvocati difensori, contro la revoca degli arresti domiciliari stabilita dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, "inammissibile". Il verdetto è stato emesso nella serata di oggi, giovedì 18 marzo, dalla Prima sezione penale della Suprema Corte. La revoca dei domiciliari e il ricovero in Psichiatria Il Tribunale di Sorveglianza il 13 ottobre scorso aveva accolto la richiesta del procuratore generale Antonio Lamanna di revoca degli arresti domiciliari: secondo la Procura l'ex re dei paparazzi aveva violato alcune regole, stabilite dai magistrati nel 2019, quando gli erano stati concessi i domiciliari.

