Dl Sostegni, via libera del Cdm. Draghi: “Risposta significativa ma parziale” (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – “Questo decreto è una Risposta significativa e molto consistente alla povertà, al bisogno delle imprese di essere aiutate, ai lavoratori. È una Risposta parziale ma è il massimo che abbiamo potuto fare all’interno di questo stanziamento. Il cdm di oggi ha visto la condivisione di tutti di un testo molto complesso con tante dimensioni rivolto a tanti settori cercando di conciliare vedute diverse: è stata una esperienza molto soddisfacente. La riunione, per me complessivamente la prima esperienza, è andata molto bene”. È quanto ha affermato il presidente del Consiglio Mario Draghi aprendo la conferenza stampa sul Dl Sostegni varato questa sera dal Consiglio dei ministri. “Tre quarti dell’importo di 32 miliardi – ha spiegato Draghi – è destinato alle ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – “Questo decreto è unae molto consistente alla povertà, al bisogno delle imprese di essere aiutate, ai lavoratori. È unama è il massimo che abbiamo potuto fare all’interno di questo stanziamento. Il cdm di oggi ha visto la condivisione di tutti di un testo molto complesso con tante dimensioni rivolto a tanti settori cercando di conciliare vedute diverse: è stata una esperienza molto soddisfacente. La riunione, per me complessivamente la prima esperienza, è andata molto bene”. È quanto ha affermato il presidente del Consiglio Marioaprendo la conferenza stampa sul Dlvarato questa sera dal Consiglio dei ministri. “Tre quarti dell’importo di 32 miliardi – ha spiegato– è destinato alle ...

