Decreto sostegno 2021: la bozza in Pdf. Le 5 fasce per i ristori, resta il nodo cartelle (Di venerdì 19 marzo 2021) Ecco la bozza dell'attesissimo Decreto sostegni da 2 miliardi che vede la luce oggi in Consiglio dei ministri. Previsti indennizzi in tempi rapidi: in media 3.700 euro ad attività, entro fine aprile. Leggi su quotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Ecco ladell'attesissimosostegni da 2 miliardi che vede la luce oggi in Consiglio dei ministri. Previsti indennizzi in tempi rapidi: in media 3.700 euro ad attività, entro fine aprile.

