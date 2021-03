Chiesto l’ergastolo per Pietro Seggio | per Pm fu omicidio premeditato

Leggi su monrealelive

(Di venerdì 19 marzo 2021) Ergastolo. È questa la condanna chiesta dai pm per, il gestore della Pizzeria di Borgo Molara accusato di avere ucciso Francesco Manzella, che gli forniva la cocaina e con il quale aveva un debito di 700 euro. L’accusa contestata aè dima la difesa è di tutt’altro avviso e, al contrario, sostiene che l’imputato non aveva alcun interesse a uccidere colui che era il può fornitore di droga, senza la quale non riusciva ad andare avanti. Come riporta il Giornale di Sicilia, la difesa contesta inoltre un movente poco chiaro e punti non chiari nella ricostruzione dei pm. L’di Manzella avvenne il 17 marzo del 2019 nella zona del carcere Pagliarelli.venne arrestato pochi giorni dopo. Gli investigatori analizzarono i ...