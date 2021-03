Calcio | Fonseca | ' Ajax squadra fortissima | ma abbiamo nostre possibilità e siamo motivati'

(Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "L'è una bellissima, è, tra le migliori in Europa League. Ha un bel progetto europeo, ci aspetta una gara molto difficile. C'è la scuola calcistica più consolidata in Europa, male. Ora li dobbiamo studiare bene, penso che sarà un confronto equilibrato". Questo il commento del tecnico della Roma, Pauloa Sky sul sorteggio di Nyon, che ha abbinato i giallorossi all'nei quarti di finale di Europa League. "Con lo Shakhtarfatto due grandi partite ed era un avversario difficile. Laha giocato bene e con fiducia,moltoper questa partita con l'", ha ...

ROMA - La Roma se la vedrà con l'Ajax nei quarti di finale di Europa League. Il tecnico giallorosso Pauloha commentato al sito del club il sorteggio della competizione europea : "L'Ajax è una bellissima squadra e fortissima, una delle più forti d'Europa - ha dichiarato a Sky - . Una squadra ...Una sfida difficile, ma alla portata della Roma . È il pensiero di Paulodopo il sorteggio dei quarti di finale di Europa League che vedrà i giallorossi impegnati ...stato meglio per il...Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "L'Ajax è una bellissima squadra, è fortissima, tra le migliori in Europa League. Ha un bel progetto europeo, ci aspetta una gara molto difficile. C'è la scuola calcistica ...«L’Ajax è una squadra fortissima, una delle più forti d’Europa», è il commento del tecnico della Roma Paulo Fonseca dopo il sorteggio per ...