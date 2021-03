Britney Spears | la sua vita in un’intervista con Oprah | l’indiscrezione

(Di venerdì 19 marzo 2021)starebbe valutando l’ipotesi di affidare aWinfrey il racconto della sua. O perlomeno la sua versione dei fatti rispetto ai problemi del passato e alle vicende giudiziarie più recenti che l’hanno vista protagonista insieme al padre. Tutto nasce dal grande affetto che la popstar ha sentito da parte dei fan di tutto il mondo in seguito all’uscita di Framing, il documentario realizzato dal New York Times di cui tanto si è discusso nelle passate settimane. La pellicola ripercorre le tappe della carriera della cantante, dall’ascesa fulminea che l’ha resa un’icona della musica mondiale all’autodistruzione dovuta in gran parte al trattamento riservatole dai media, fino alla battaglia per la tutela legale e il cosiddetto conservatorship, con il quale il ...

ha preso in considerazione l'idea di parlare del suo passato, soprattutto perché non ritiene giusto che siano gli altri a raccontare la sua storia'. Così una fonte vicina aha sganciato una bomba ad Entertainment Tonight. 'Ha sempre odiato fare interviste, ma se mai dovesse fare quel passo, Oprah sarebbe molto probabilmente la sua prima scelta. In questo ...It Did It Again di, mostra una sequenza di brani prevedibili, ma suonati con rispetto e passione. VOTO: 7,5 Blackswan, venerdì, 19/03/2021Dopo Meghan Markle, anche la pop star potrebbe usare il palcoscenico di Oprah per raccontare la sua versione della storia della sua vita ...Dopo aver intervistato Harry e Meghan, in uno speciale che sta facendo ancora molto discutere, Oprah Winfrey potrebbe presto piazzare un altro colpo ...