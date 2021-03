Attivare in Chrome i sottotitoli in tempo reale per ogni video o musica (Di venerdì 19 marzo 2021) La nuova funzione dei sottotitoli in tempo reale in Google Chrome è davvero fantastica e permette di leggere quello che viene detto in qualsiasi video e non solo, anche i testi delle canzoni ascoltate in streaming. I sottotitoli in tempo reale sono una funzionalità esclusiva di alcuni smartphone, dove è possibile attivarli per i video registrati con la fotocamera o qualsiasi altro video riprodotto sul telefono. Abbiamo parlato dei sottotitoli automatici su Android, con le impostazioni di sistema o altre applicazioni esterne, in un altro articolo. La novità recente è la possibilità di poter usare la stessa tecnologia che Google usa su Android, anche sul PC, utilizzando Google Chrome. ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 19 marzo 2021) La nuova funzione deiinin Googleè davvero fantastica e permette di leggere quello che viene detto in qualsiasie non solo, anche i testi delle canzoni ascoltate in streaming. Iinsono una funzionalità esclusiva di alcuni smartphone, dove è possibile attivarli per iregistrati con la fotocamera o qualsiasi altroriprodotto sul telefono. Abbiamo parlato deiautomatici su Android, con le impostazioni di sistema o altre applicazioni esterne, in un altro articolo. La novità recente è la possibilità di poter usare la stessa tecnologia che Google usa su Android, anche sul PC, utilizzando Google. ...

Advertising

I_Balocco : Google Chrome: come attivare i sottotitoli automatici (per ora solo in inglese) - blackeyes972 : Attivare il material design su Google Chrome L’ultima versione stabile di Google Chrome dispone di una nuova inter… - inventuweb : Chrome: come attivare i sottotitoli in tempo reale - ccm_italia : Vuoi passare al tema scuro di Chrome? Ecco la soluzione - ilsoftware : Chrome: come attivare i sottotitoli in tempo reale -