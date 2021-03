Zamparini, il Collegio di Garanzia conferma l'inibizione di 5 anni (Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA - Nell'ambito del cosiddetto "filone Palermo", Il Collegio di Garanzia, a sezioni unite, ha respinto il ricorso di Maurizio Zamparini presentato il 21 ottobre 2020 contro la decisione della Corte ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA - Nell'ambito del cosiddetto "filone Palermo", Ildi, a sezioni unite, ha respinto il ricorso di Mauriziopresentato il 21 ottobre 2020 contro la decisione della Corte ...

Ultime Notizie dalla rete : Zamparini Collegio Palermo: confermata inibizione 5 anni per Zamparini PALERMO - Il collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha confermato la condanna all'ex presidente del Palermo Calcio Maurizio Zamparini a cinque anni d'inibizione. La vicenda riguarda il fallimento della societa' ...

Zamparini, il Collegio di Garanzia conferma l'inibizione di 5 anni ROMA - Nell'ambito del cosiddetto "filone Palermo", Il Collegio di Garanzia, a sezioni unite, ha respinto il ricorso di Maurizio Zamparini presentato il 21 ottobre 2020 contro la decisione della Corte Federale di Appello, depositata e pubblicata il 22 ...

