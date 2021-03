WandaVision: una delle serie più belle con uno dei finali più brutti (Di giovedì 18 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v=3byPPAb5NyE WandaVision ha esordito come una delle serie più belle degli ultimi anni, riuscendo a essere unica e originale con un espediente che di unico e originale non aveva niente: rifarsi ai classici del piccolo schermo. Il citazionismo trito, ritrito e (auto)referenziale che la televisione Made in Usa utilizza per camuffare la mancanza di idee a racimolare facili consensi del pubblico teledipendente, grazie al potere magico di Wanda si è trasformato in un sensazionale omaggio alla tv che ne ripercorreva la storia di mezzo secolo. Questo, per due terzi della serie, fino a quando l’incantesimo si è spezzato e Wanda Maximoff ha capito di aver creato un confortevole mondo fittizio per proteggersi dal dolore e dal lutto. Il finale di WandaVision ha ... Leggi su wired (Di giovedì 18 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v=3byPPAb5NyEha esordito come unapiùdegli ultimi anni, riuscendo a essere unica e originale con un espediente che di unico e originale non aveva niente: rifarsi ai classici del piccolo schermo. Il citazionismo trito, ritrito e (auto)referenziale che la televisione Made in Usa utilizza per camuffare la mancanza di idee a racimolare facili consensi del pubblico teledipendente, grazie al potere magico di Wanda si è trasformato in un sensazionale omaggio alla tv che ne ripercorreva la storia di mezzo secolo. Questo, per due terzi della, fino a quando l’incantesimo si è spezzato e Wanda Maximoff ha capito di aver creato un confortevole mondo fittizio per proteggersi dal dolore e dal lutto. Il finale diha ...

