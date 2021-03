«Vidi le bare sui camion dell’esercito e mi chiesi perché Dio ci stesse facendo questo»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 18 marzo 2021) Oggi l’Italia celebra le vittime del Covid. Il sacrificio più grande, nella prima ondata del virus, lo ha pagato Bergamo. Il Corriere della Sera intervista Mario Sorlini, medico di base nella città lombarda. Ricorda quei terribili giorni e imilitari pieni di. Bloccato in auto dietro quei convogli luttuosi, ricorda il pensiero da cui fu sopraffatto: «Mi appoggiai al volante, chiedendomiDio ci». Ammette che non si rese conto subito di quanto stava avvenendo. Lo capì, dice, “troppo tardi, come tutti”. «Mattina del 24 febbraio. Una telefonata dietro l’altra. Così, senza nessuna avvisaglia. I miei assistiti si ammalavano uno dopo l’altro. Cento chiamate al giorno. Avevo 1.600 assisiti. Ogni anno ne perdevo un paio per l’influenza. Lo scorso marzo ...