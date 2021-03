Tropea sotto choc: Roberto De Vita muore a seguito di una lite con il figlio Francesco (Di giovedì 18 marzo 2021) Roberto De Vita è morto. Un’intera famiglia è distrutta. L’uomo infatti è deceduto a seguito di una colluttazione con il figlio Francesco De Vita di 43 anni. La tragedia è avvenuta a Tropea (Vibo Valentia) nell’abitazione della famiglia De Vita. Roberto De Vita è giunto in gravi condizioni allo Jazzolino di Vibo Valentia. Purtroppo, poche ore dopo l’arrivo in ospedale, l’uomo è spirato. La locale Procura ha aperto un fascicolo. Francesco De Vita risponde di omicidio preterintenzionale. A fornire maggiori elementi sarà l’esame autoptico così da delineare il contesto in cui è avvenuto il tragico decesso. Distrutta dal dolore l’intera famiglia De Vita. Tutta la ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 18 marzo 2021)Deè morto. Un’intera famiglia è distrutta. L’uomo infatti è deceduto adi una colluttazione con ilDedi 43 anni. La tragedia è avvenuta a(Vibo Valentia) nell’abitazione della famiglia DeDeè giunto in gravi condizioni allo Jazzolino di Vibo Valentia. Purtroppo, poche ore dopo l’arrivo in ospedale, l’uomo è spirato. La locale Procura ha aperto un fascicolo.Derisponde di omicidio preterintenzionale. A fornire maggiori elementi sarà l’esame autoptico così da delineare il contesto in cui è avvenuto il tragico decesso. Distrutta dal dolore l’intera famiglia De. Tutta la ...

